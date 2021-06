Barbara D’Urso vittima di uno stalker: “Ho paura, è stato visto sotto casa mia”.



«Ho paura, il mio stalker è stato visto sotto casa mia, mi sono arrivate minacce con scritto “ti taglio la testa”, ho dovuto prendere una guardia del corpo». Barbara D’Urso, la conduttrice napoletana, è ancora sotto choc. Le frasi le ha dette in aula nel Tribunale a Roma, sentita al processo, svoltosi a porte chiuse, che vede sul banco degli imputati il 36enne catanese Salvatore Fiorello, accusato di stalking.

I fatti sono iniziati intorno al 2017 quando l’uomo partecipò a una trasmissione della D’Urso. Da quel momento il 36enne, con un profilo Instagram sotto il nome di ‘bacisolari’, ha iniziato a spacciarsi per figlio adottivo della conduttrice tv, scrivendo ai parenti della D’Urso per chiedere di poter vedere i suoi ‘fratelli’. Ultimamente però l’uomo ha iniziato a minacciare online la presentatrice e a tempestare di telefonate la redazione televisiva. Oggi il giudice monocratico Valerio De Gioia ha disposto per lui una perizia psichiatrica e ha rinviato alla prossima udienza fissata per il 14 ottobre.

Cenetta romantica e “fuga di coppia”, Barbara D’Urso paparazzata con il nuovo fidanzato [ARTICOLO 3 GIUGNO 2021]

Barbara D’Urso, regina di Pomeriggio 5, paparazzata con il suo nuovo amore Francesco Zangrillo. I due, lei 64 e lui 48 anni, sono stati beccati dal quotidiano Oggi a cena al ristorante La Briciola, nel centro di Milano. I due erano in compagnia di qualche amico. Al momento di uscire però, come mostrano le immagini del settimanale, un improvviso temporale li ha colti di alla sprovvista. Ma lui, da vero gentiluomo, l’ha aspettata fuori dal locale con il motore acceso, mentre un amico l’ha accompagnata fino alla portiera, cercando con le mani di ripararle i capelli dalla pioggia.

Ad ogni modo Barbara D’Urso non ha ancora confermato questa liaison con l’assicuratore Francesco Zangrillo, ma neppure ha smentito. Stando agli ultimi gossip i due starebbero insieme dallo scorso dicembre.

Sarà amore? Intanto Barbara D’Urso (che si dichiara single) ha chiuso la stagione di Pomeriggio 5 lo scorso 28 maggio: “Oggi è l’ultima puntata di questa edizione fortunatissima di Pomeriggio 5″, ha detto. Quali siano i progetti per la D’Urso non si sa ancora con certezza. Sarà ancora alla guida anche del Grande Fratello Nip? Molte le indiscrezioni che circolano in queste ore a proposito di una sua sostituzione la domenica pomeriggio.