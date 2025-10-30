Belen senza filtri a Belve: “Sono stato anche con donne, ma preferisco il manzo…”

PUBBLICITÀ

La showgirl argentina Belen Rodriguez ha aperto il nuovo ciclo stagionale di puntate di Belve. Nella trasmissione condotta da Francesca Fagnani, Belen ha parlato senza filtri, mettendosi a nudo verbalmente di fronte ai telespettatori.

Belen e le storie d’amore finite male

Tra le solite domande scomode proposte dalla Fagnani, c’è naturalmente quella sulle questioni di coppia e la vita amorosa. La curiosità della conduttrice viene soddisfatta da una Belen che, pur un po’ in difficoltà, si lascia andare e racconta del suo passato. L’ex a cui è più affezionata, si fa per dire, è Marco Borriello perché “ci amavamo allo stesso modo, condividevamo tutto”. Tra le relazioni passate, capita anche la domanda sull’ex compagno, Stefano De Martino. Il conduttore di Affari Tuoi è stato pesantemente criticato da Belen che lo punzecchia dichiarando che: “Se una persona non va dentro nel profondo dell’altra, e non la conosce bene e non prova stima, la distrugge. Questo può andare avanti per anni, poi è un amore tossico. Una volta gli ho lanciato anche un cactus, ma giuro che non c’è rabbia, ho perso solo stima“.

Tra confessioni e strafalcioni

Tra i vari mea culpa che Belen ammette pubblicamente, c’è anche quello delle droghe. Naturalmente non parliamo di sostanze stupefacenti ma, farmaci anti-depressivi, che hanno provato in lei una vera e propria dipendenza tanto da portarla sull’orlo di una grave crisi di nervi, costretta poi ad andare in una clinica privata per disintossicarsi dal benzodiazepine. Tra le tenere e commoventi confessioni, non manca però qualche gaff. Alla domanda “Ci sono novità?“ della giornalista, intenta a scoprire di più sulla sua vita privata, l’argentina risponde in modo schivo, per poi fare un terribile strafalcione: “Sono single. Per adesso ho chiuso con gli uomini, ho pensato anche di diventare lesbica. Ho avuto esperienze? Si, ma preferisco il manzo“.

Le riflessioni

Nella conclusiva dell’intervista, Belen si è detta “non troppo contenta del mio passato, meritavo di più”. Se ci soffermiamo su quest’ultima frase, detta da una donna che ha avuto tra i palcoscenici più importanti Sanremo, Le Iene, Amici, C’è posta per te, Scherzi a parte, il tutto fa un po’ sorridere. Naturalmente la show girl rappresenta una delle personalità più controverse degli ultimi anni, amata ma anche odiata da molte persone, sempre al centro dell’attenzione, sempre sul limite sottile tra il sensuale e il ridicolo.