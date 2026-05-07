Paura ad Afragola, studenti armati minacciano i compagni fuori scuola

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Ogni giorno la Polizia Locale della Città di Afragola è presente all’esterno degli istituti scolastici per garantire che gli alunni possano accedere alle scuole in sicurezza. Durante il servizio espletato all’esterno dell’Istituto Montalcini ubicato in Via delle Marche, l’attenzione degli Agenti è stata richiamata dalle urla di alcune persone che segnalavano la presenza di ragazzi armati di oggetti atti ad offendere che minacciavano gli altri alunni. Gli Agenti immediatamente intervenivano e dopo aver individuato i due alunni, anche loro iscritti all’istituto Montalcini, procedevano a fermarli e recuperare gli oggetti pericolosi in loro possesso. Il Comandante Piricelli si portava immediatamente sul posto, disponeva il sequestro degli oggetti atti ad offendere, ed invitava i genitori giunti sul posto a portarsi unitamente ai figli minori presso gli uffici del Comando. Nel contempo contattava le Assistenti Sociali comunicando l’accaduto ed invitandole a portarsi presso gli uffici del comando per le valutazioni di competenza. Concluse le operazioni gli studenti venivano denunciati all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà e gli oggetti atti ad offendere sequestrati.