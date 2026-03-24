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Bimba di 2 anni aggredita in strada dal pitbull, passeggiava con il papà

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Bimba di 2 anni aggredita in strada dal pitbull, passeggiava con il papà
Bimba di 2 anni aggredita in strada dal pitbull, passeggiava con il papà
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Una bambina di due anni è stata aggredita e ferita da un pitbull ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. L’aggressione è avvenuta per strada, il cane – da quanto emerso – apparteneva a un vicino di casa della piccola.

A fermare la violenza reazione dell’animale sarebbe stato il padre della bambina. La bimba ha riportato ferite al volto ed è stata trasportata al Policlinico di Bari, dove è stata operata e le sono state suturate le ferite. Nonostante il grande spavento, la bambina non è in pericolo di vita ed è ora ricoverata nel reparto di Chirurgia plastica, dove è sottoposta a una terapia antibiotica. Sul caso indagano i carabinieri.

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L’aggressione del pitbull a Ischia

Lo scorso marzo i carabinieri della stazione di Barano sono intervenuti presso l’ospedale di Lacco Ameno per due persone, una di 43 e un’altra di 54 anni aggrediti dal loro pitbull. L’uomo ha riportato ferite alle gambe e all’avambraccio mentre la donna solo all’avambraccio destro. Entrambi sono stati trasferiti al pronto soccorso e rimangono in osservazione. Non sono in pericolo di vita.

 

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