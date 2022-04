Bimbo azzannato dal rottweiler di famiglia, ricoverato grave al Santobono

Un bimbo di 10 anni è stato ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli dopo essere stato azzannato da un cane.

Rottweiler di famiglia azzanna bimbo di 10 anni

Poteva davvero finire in tragedia la vicenda avvenuta a Grottaminarda, in Irpinia. Ieri sera, infatti, un rottweiler, cane di famiglia, si è avventato contro un bimbo di 10 anni. Il piccolo avrebbe riportato ferite ad entrambi gli avambracci, dopo che il cane gli si è avventato contro azzannandolo. Proprio per un’istintiva prontezza di riflessi, il bimbo avrebbe alzato le braccia a proteggersi il volto, evitando così conseguenze molto più tragiche.

Il bimbo è stato trasportato in eliambulanza sul Santobono

Dopo essere riusciti a sottrarre il figlio dall’attacco del cane, i genitori sono corsi al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino. Qui, hanno dato una prima medicazione al bambino, per poi farlo trasferire in elicottero all’ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo non si trova in pericolo di vita, ma i medici riferiscono che, comunque, le sue condizioni restano gravi.

I carabinieri e i veterinari dell’asl stanno facendo dei controlli sul cane

Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato tale violenta reazione nel cane. Per questo motivo i carabinieri comando provinciale di Avellino stanno indagando per ricostruire la vicenda. Gli agenti hanno interessato anche il servizio veterinario dell’Asl per effettuare dei controlli sul cane.

Episodi analoghi a Grottaminarda

Non è la prima volta che accade un episodio del genere a Grottaminarda. Nel luglio dello scorso anno, sempre un rottweiler aveva azzannato una bimba di 5 anni. La piccola aveva riportato una ferita al volto, medicata con 21 punti di sutura.