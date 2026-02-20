PUBBLICITÀ
Bimbo di 15 mesi muore dopo aver ingerito cocaina, indagata la madre
Bimbo di 15 mesi muore dopo aver ingerito cocaina, indagata la madre

Di Mariapia Adamo
Bimbo di 15 mesi muore dopo aver ingerito cocaina: indagata la madre per falsa testimonianza
Nuovi riscontri sulla terribile vicenda avvenuta nel mese di agosto 2025, a Vasto, in Abruzzo, dove un bambino di 15 mesi, accompagnato dalla madre, è morto in ospedale. Sebbene inizialmente il decesso sembrava associabile ad una fatalità, una morte in culla o un soffocamento per ingestione di un corpo estraneo, la situazione è ora più complessa. In seguito ad alcuni accertamenti pare che il piccolo sarebbe morto dopo aver ingerito cocaina.

Bimbo morto per intossicazione dalla cocaina

Dopo le prime ricostruzioni, le indagini successive disposte dalla Procura hanno fatto chiarezza, scoprendo che il bimbo è morto per una “intossicazione acuta” dovuta all’ingestione di cocaina in casa. Come riportato dal quotidiano il Centro, la madre del bimbo ora dovrà rispondere non solo di omicidio colposo ma anche di false informazioni al pubblico ministero.

