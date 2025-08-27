PUBBLICITÀ
Bimbo lotta tra la vita e la morte al Santobono, nei guai anche il padre

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
È stata sospesa anche al padre la potestà genitoriale del bimbo di 10 mesi originario di Vibonati (Salerno), ricoverato dallo scorso giugno all’ospedale Santobono di Napoli in condizioni disperate. Il piccolo, trasportato d’urgenza in elicottero da Salerno, è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici a causa di lesioni cerebrali gravissime e fratture multiple, e attualmente non respira autonomamente.

La madre del bambino e il suo compagno sono indagati nell’ambito di un’inchiesta affidata ai carabinieri di Vibonati, su disposizione della Procura. Già nelle scorse settimane, il Tribunale per i Minorenni di Potenza aveva disposto la sospensione della potestà genitoriale nei confronti della madre. Ora, un provvedimento analogo è stato esteso anche al padre, un panettiere 32enne residente a Sapri, che però non risulta indagato.

Per entrambi i figli della coppia — il neonato e un fratellino di quattro anni — è stato nominato un tutore legale, a tutela della loro incolumità e dei loro diritti.

Secondo quanto riferito dai medici del Santobono, il bambino presentava lesioni e fratture in diversi stadi di guarigione, segno di una possibile reiterazione di maltrattamenti nel tempo. La vicenda ha scosso profondamente l’opinione pubblica, riaccendendo il dibattito sulla tutela dei minori e l’efficacia dei controlli nei contesti familiari a rischio.

Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

