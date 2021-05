Blitz a Napoli, sequestrati 45 veicoli senza assicurazione: record di illeciti

Stamattina i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e gli agenti dell’Ufficio Veicoli Abbandonati della Polizia Municipale hanno effettuato un servizio in via Concordia, vico colonne a Cariati, via Gradini San Matteo a Toledo, vico Storto Concordia, vico Conte di Mola, vico Lungo Trinità degli Spagnoli, salita Concordia, via San Mattia, via Speranzella, vico Giardinetto e via Emanuele de Deo dove hanno sequestrato 44 motoveicoli e un’autovettura parcheggiati in strada privi di copertura assicurativa.

Controlli a tappeto a Napoli nord: uno su due alla guida senza patente, casco o assicurazione

In un’operazione di controlli a tappeto nella zona di Scampia e Miano, a Napoli, è emerso che una persona su due guida l’auto senza patente, la moto senza casco o in generale non è in regola con la copertura assicurativa del mezzo. Ieri gli agenti del Commissariato Scampia e della Polizia Municipale, con il supporto dei “Nibbio”, le moto dell’Ufficio Prevenzione Generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, identificando 152 persone. I veicoli controllati sono stati 103 veicoli, di cui 41 sottoposti a sequestro amministrativo e 5 sequestrati ai fini della successiva confisca.

Contestate in tutto 57 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancato utilizzo del casco protettivo e mancata copertura assicurativa, con sanzioni amministrative per un totale di 90.500 euro. Inoltre, quattro persone sono state denunciate perché guidavano senza avere mai conseguito la patente.

Esattamente un mese fa la polizia aveva sorpreso, sempre a Scampia 30 persone in un appartamento che stavano giocando a tombola. Le forze dell’ordine erano state attirate dalle voci che si sentivano provenire dall’edificio. Una volta entrati, i poliziotti hanno sanzionato tutti per inottemperanza alle misure anti Covid-19: nessuno di loro indossava la mascherina. L’ammontare delle sanzioni inflitte era intorno ai 10mila euro. Dagli accertamenti effettuati emerse che erano fuori dal proprio domicilio oltre l’orario consentito e senza giustificato motivo.