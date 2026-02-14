Blitz a Orta di Atella, maxi sequestro da quasi 3 kg tra crack e cocaina

PUBBLICITÀ

Un articolato servizio coordinato di controllo straordinario del territorio è stato svolto tra la serata di ieri, 13 febbraio 2026, e la mattinata odierna nell’ambito del territorio della Compagnia Carabinieri di Marcianise.

In campo 12 pattuglie e 28 militari, con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno – presente il cane antidroga “Thelma” – e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta.



L’operazione ha portato a diversi risultati sul fronte del contrasto allo spaccio, ai reati contro il patrimonio e alle violazioni in materia di lavoro.

Blitz nell’Agro Aversano, maxi sequestro da quasi 3 kg tra crack e cocaina

A Orta di Atella, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa, proprio grazie all’infallibile fiuto di “Thelma”, hanno tratto in arresto in flagranza due uomini, un 35enne e un 43enne del Napoletano, il primo già sottoposto agli arresti domiciliari e alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per altri reati.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, i due sono stati trovati in possesso di oltre 2,7 chilogrammi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e crack, per un valore commerciale stimato in circa 300mila euro, oltre a materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e 545 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Ultimate le formalità di rito, gli arrestati sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Le altre operazioni

A Marcianise, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 40enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, che dovrà espiare una pena di 4 anni e 9 mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti e detenzione abusiva di armi. Anche in questo caso, l’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

A Carinaro, i Carabinieri della Stazione di Sant’Arpino hanno deferito in stato di libertà un 46enne, ritenuto responsabile di furto aggravato. L’uomo era stato sorpreso dal titolare di un’azienda della zona industriale mentre caricava nella propria autovettura alcuni scatoloni di merce sottratti poco prima. La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto.

Ancora a Marcianise, i militari della Stazione, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta, hanno deferito in stato di libertà il titolare di un’attività commerciale del centro cittadino per aver impiegato due lavoratori irregolari e per aver omesso gli obblighi di formazione e sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti. Elevate sanzioni amministrative per circa 6.000 euro.

Nel corso dell’operazione sono state complessivamente controllate 115 persone e 80 veicoli. Elevate 15 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di circa 5.000 euro, sottoposte a sequestro o fermo amministrativo 2 autovetture e ritirate 3 patenti di guida e carte di circolazione.

Le competenti Autorità Giudiziaria e Amministrativa sono state informate dai Carabinieri della Compagnia di Marcianise.