PUBBLICITÀ
HomeCronacaBlitz all’alba contro il clan Amato-Pagano, 28 arresti
CronacaCronaca localePrimo Piano

Blitz all’alba contro il clan Amato-Pagano, 28 arresti

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Blitz all’alba contro il clan Amato-Pagano, 28 arresti
Blitz all’alba contro il clan Amato-Pagano, 28 arresti
PUBBLICITÀ

Dopo tre anni di indagini serrate, alle prime luci dell’alba è scattato un maxi blitz antidroga a Napoli, coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia e condotto dalla Squadra Mobile. Ventotto le persone arrestate, di cui venticinque finite in carcere, su un totale di trentuno indagati.

Secondo gli inquirenti, il clan Amato-Pagano aveva ricostruito una rete capillare di spaccio che copriva numerosi quartieri cittadini: da Chiaiano a Miano, dai Colli Aminei alla zona ospedaliera, fino al fortino della cosiddetta “Trentatré”. Eroina, cocaina e crack venivano distribuite quotidianamente sulle piazze, tornate sotto il controllo degli “Scissionisti”.

PUBBLICITÀ

Le accuse sono pesantissime: associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Un sistema rodato, strutturato come una vera impresa criminale, capace di generare profitti milionari e di rimettere il clan al centro del narcotraffico napoletano.

https://internapoli.it/colpo-alla-spaccio-a-scampia-arrestati-i-ras-degli-amato-pagano/

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati