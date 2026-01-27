Blitz all’alba contro il clan Amato-Pagano, 28 arresti

Dopo tre anni di indagini serrate, alle prime luci dell’alba è scattato un maxi blitz antidroga a Napoli, coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia e condotto dalla Squadra Mobile. Ventotto le persone arrestate, di cui venticinque finite in carcere, su un totale di trentuno indagati.
Secondo gli inquirenti, il clan Amato-Pagano aveva ricostruito una rete capillare di spaccio che copriva numerosi quartieri cittadini: da Chiaiano a Miano, dai Colli Aminei alla zona ospedaliera, fino al fortino della cosiddetta “Trentatré”. Eroina, cocaina e crack venivano distribuite quotidianamente sulle piazze, tornate sotto il controllo degli “Scissionisti”.
Le accuse sono pesantissime: associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Un sistema rodato, strutturato come una vera impresa criminale, capace di generare profitti milionari e di rimettere il clan al centro del narcotraffico napoletano.
https://internapoli.it/colpo-alla-spaccio-a-scampia-arrestati-i-ras-degli-amato-pagano/