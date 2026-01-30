PUBBLICITÀ
Blitz antidroga a Villaricca, presi 3 ‘insospettabili’: la scoperta dopo il posto di blocco al confine con Qualiano

Un’operazione rapida, efficace e frutto di un’attenta attività di controllo del territorio. I carabinieri della Stazione di Villaricca, guidati dal comandante Pietro Amati, hanno messo a segno un importante blitz antidroga che ha portato all’arresto di tre persone ‘insospettabili’. In manette sono finiti i coniugi Raffaele D’Ausilio e Cristina Napolano, oltre al 28enne Luigi Zannella, accusati a vario titolo di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione ha preso il via durante un posto di controllo allestito nei pressi della rotonda di Candida, area di confine tra Villaricca, Qualiano e Calvizzano. Qui i militari hanno intimato l’alt a un’autovettura con a bordo i due uomini. La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire due dosi di hashish, 24 stecchette della stessa sostanza e 350 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Le indagini sono poi proseguite nell’abitazione dei coniugi D’Ausilio-Napolano, situata anch’essa al confine tra Villaricca e Calvizzano. Proprio in questa fase i carabinieri hanno colto Cristina Napolano in flagranza, mentre cedeva droga ad alcuni clienti, ancora prima dell’avvio formale della perquisizione. All’interno dell’appartamento è stato scoperto un vero e proprio deposito di stupefacenti: 3,2 chilogrammi di hashish, oltre a materiale per il taglio e il confezionamento. La droga era nascosta tra il bagno e la camera da letto e presentava marchi ispirati a fumetti e cartoni animati, simboli utilizzati per indicarne la qualità, un dettaglio che conferma le nuove modalità di spaccio adottate dal mercato illegale.

I tre arrestati sono stati condotti in carcere, mentre proseguono le indagini per ricostruire l’intera filiera di approvvigionamento e distribuzione della droga. Si precisa che le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva, come previsto dall’ordinamento giuridico italiano. Un’operazione che conferma ancora una volta l’attenzione e l’impegno costante dei carabinieri di Villaricca nella lotta allo spaccio di droga e nella tutela della sicurezza del territorio.

