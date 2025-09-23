PUBBLICITÀ
Blitz contro la ‘ndrangheta, 26 arresti: in manette anche il boss Pino Piromalli

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ventisei persone sono state arrestate nell’operazione “Res Tauro” contro la cosca Piromalli.

Il blitz dei carabinieri del Ros è scattato stamattina all’alba quando, assieme ai militari del Comando provinciale, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Dda di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli. Gli indagati sono accusati di associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo mafioso.

Tra gli arrestati c’è anche il boss Pino Piromalli detto “Facciazza”, di 80 anni. Il capo cosca di Gioia Tauro era libero dal 2021 quando aveva finito di scontare 22 anni di carcere al 41 bis. Conosciuto con il soprannome di “sfregiato”, Pino Piromalli era stato arrestato nel 1999 dopo sei anni di latitanza. Nell’inchiesta della Dda di Reggio Calabria che oggi ha portato al blitz dei carabinieri del Ros, Pino Piromalli è il principale indagato in qualità di capo, promotore e organizzatore.

 Nel corso dell’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Stefano Musolino, i carabinieri hanno ricostruito gli assetti della cosca. I dettagli del blitz saranno illustrati in una conferenza stampa prevista alle 10.30 al Comando provinciale.

