Blitz davanti la scuola a Cercola, coltello e droga nelle tasche degli studenti 16enni

Di Gianluca Spina
A Cercola i carabinieri della Tenenza hanno effettuato un servizio a largo raggio controllando le aree comuni dell’Istituto Scolastico Ipsar
A Cercola i carabinieri della Tenenza hanno effettuato un servizio a largo raggio controllando le aree comuni dell’Istituto Scolastico Ipsar Tognazzi di Viale Italia nel Parco Europa. Prezioso il contributo offerto dal nucleo cinofili dell’Arma. Focus dei controlli, effettuati poco prima che suonasse la campanella, la droga e le armi nelle tasche o negli zaini degli studenti.

Denunciato un 15enne. Il ragazzo, studente dell’istituto, è stato trovato in possesso di un coltello a scatto. Segnalato alla Prefettura un altro studente di 16 anni che nascondeva nello zaino una dose di hashish. La ricerca della droga ha portato i Carabinieri nell’abitazione del 24enne di Ponticelli Luigi D’Ambrosio. Rinvenute e sequestrate 621 dosi di marijuana e 521 dosi di hashish. Dosi già pronte per la vendita al dettaglio che raggiungono quasi il chilo di droga. Sequestrati anche 410 euro in contanti ritenuti provento del reato e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. L’arrestato è in carcere.

