Blitz dei Nas al Monaldi, sequestrato il box del cuore danneggiato

PUBBLICITÀ

I carabinieri del Nas, su ordine della Procura di Napoli, hanno sequestrato il contenitore utilizzato per trasportare il cuore – poi risultato danneggiato – trapiantato al bimbo di due anni e quattro mesi che ora si trova in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Monaldi. Sul box, un vero e proprio sistema di conservazione e trasporto organi, progettato per mantenere l’organo a temperature controllate, è prevista una perizia da parte di consulenti che verranno appositamente nominati dagli inquirenti.

Cuore danneggiato al Monaldi, scatta il blitz dei Nas

I magistrati della VI sezione «Lavoro e colpe professionali», sostituto procuratore Giuseppe Tittaferrante, procuratore aggiunto Antonio Ricci dell’ufficio inquirente coordinato dal procuratore Nicola Gratteri hanno iscritto sei sanitari nel registro degli indagati componenti delle equipe del Monaldi che si sono occupati dell’espianto del cuore a Bolzano e il gruppo dello stesso ospedale che invece ha effettuato il trapianto dell’organo sul bimbo a Napoli.

PUBBLICITÀ

A tutti viene contestato il reato di lesioni colpose. Insieme con il contenitore, i carabinieri del Nas di Napoli (coordinati dal tenente colonnello Alessandro Cisternino) hanno acquisito tutta la documentazione inerente la vicenda che gli inquirenti stanno ora passando al setaccio.

Il Presidente Fico sul caso del cuore al Monaldi

“Voglio esprimere a nome mio e della Giunta regionale della Campania la più profonda vicinanza alla famiglia del bambino ricoverato al Monaldi. Sono ore di grande apprensione e sofferenza.

È una vicenda gravissima e dolorosissima su cui andrà fatta piena luce.

In considerazione dell’estrema gravità del quadro che è andato emergendo, ho disposto l’attivazione dei poteri ispettivi e conoscitivi previsti in capo alla Direzione generale per la tutela della Salute della Regione Campania.

Occorre fare totale e assoluta chiarezza su ciò che è successo e accertare ogni responsabilità. Con massima trasparenza e determinazione”, ha dichiarato il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico.