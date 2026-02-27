Blitz dei Nas da “Giallo Datterino” a Villaricca, sospesa la nota pizzeria

Controlli dei carabinieri del Nas, con il supporto della stazione di Villaricca, in una delle pizzerie più conosciute della zona, “Giallo Datterino”, che è stata temporaneamente chiusa.
Durante l’ispezione, avvenuta nella giornata di ieri, sarebbero emerse alcune irregolarità igienico-sanitarie giudicate non gravissime, ma tali da richiedere il ripristino delle condizioni previste dalla normativa vigente.
Si tratterebbe di criticità di natura igienico-sanitaria. Disposte prescrizioni e sanzioni, l’attività potrà riaprire una volta completati gli interventi richiesti dagli organi di controllo.