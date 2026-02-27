PUBBLICITÀ
HomeCronacaBlitz dei Nas da "Giallo Datterino" a Villaricca, sospesa la nota pizzeria
CronacaCronaca localePrimo Piano

Blitz dei Nas da “Giallo Datterino” a Villaricca, sospesa la nota pizzeria

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Blitz dei Nas da
Blitz dei Nas da "Giallo Datterino" a Villaricca, sospesa la nota pizzeria
PUBBLICITÀ

Controlli dei carabinieri del Nas, con il supporto della stazione di Villaricca, in una delle pizzerie più conosciute della zona, “Giallo Datterino”, che è stata temporaneamente chiusa.

Durante l’ispezione, avvenuta nella giornata di ieri, sarebbero emerse alcune irregolarità igienico-sanitarie giudicate non gravissime, ma tali da richiedere il ripristino delle condizioni previste dalla normativa vigente.

PUBBLICITÀ

Si tratterebbe di criticità di natura igienico-sanitaria. Disposte prescrizioni e sanzioni, l’attività potrà riaprire una volta completati gli interventi richiesti dagli organi di controllo.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati