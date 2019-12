Blitz durante la movida a Napoli, arrestato un ricercato: il nome

Questa settimana, nell’ambito di un servizio di controllo costante del territorio disposto dal Comando Provinciale di Napoli, sono state identificate 1241 persone – quasi 200 quelle con precedenti di polizia. 464 i veicoli controllati, numerose le contravvenzioni al codice della strada per sanzioni pari a circa 180mila euro. Decine gli arresti e le denunce.

I controlli sono ovviamente continuati anche questo weekend. I Carabinieri della Compagnia Centro – insieme a quelli del Reggimento Campania e del Nas di Napoli – hanno presidiato le vie del centro storico.

In manette Paolo Verdiniello, 38enne di Chiaia già noto alle Forze dell’Ordine, arrestato in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli. Dovrà scontare in carcere 6 mesi di reclusione per i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.