Blitz nella piazza del clan Raia, un arresto alle Case dei Puffi

PUBBLICITÀ

Continuano i controlli ad ampio raggio a Scampia presso le piazze dei nuovi ras della zona. Questa volta i controlli hanno portato ad un arresto nel lotto P, presso le case dei Puffi. Gli uomini del commissariato di Scampia hanno arrestato il 34enne Gilberto Fuiano con le accuse di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno implementato un servizio di osservazione in via Calogero dove hanno notato Fuiano che ha prelevato qualcosa da un calzino nascosto all’interno di una fessura ricavata in una parete e la stava consegnando un ‘cliente’.

Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il 34enne trovandolo in possesso di 715 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, ed hanno recuperato il calzino occultato al cui interno hanno rinvenuto 18 involucri di cocaina del peso di circa 12 grammi e 24 involucri di eroina del peso di circa 16 grammi. Per tali motivi Fuiano è stato arrestato mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

PUBBLICITÀ