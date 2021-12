Covid in Campania, i dati danno ragione a De Luca: boom di contagi nella quarta ondata

Aumentano i nuovi positivi e aumenta anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.621 positivi su 37.416 tamponi esaminati, 317 in più di ieri con 3.017 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 4,33% dei test, un punto percentuale in più di ieri quando il tasso di positività era al 3,23%. Se sale a 8.311 il numero di vittime con i sei decessi contabilizzati ieri, cresce il numero dei ricoveri ospedalieri: 395 ricoverati con sintomi, 14 in più di ieri, e 25 malati in terapia intensiva, tre in meno di ieri.

I numeri della quarta ondata sembrano ‘dar ragione’ a De Luca che, preoccupato dall’aumento costante dei cotnagi, ha firmato un’ordinanza che ‘blinda’ le feste in tutta la Campania.

De Luca firma l’ordinanza: «Dal 23 dicembre al 1 gennaio stop a consumo cibo e bevande, no a feste e assembramenti»

Sarà pubblicata in giornata l’Ordinanza n. 27 del 15 dicembre 2021, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene disposizioni e raccomandazioni in materia di contrasto e prevenzione del contagio da Covid-19. Si anticipa il dispositivo dell’Ordinanza. Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, fermo restando l’obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali vigenti, su tutto il territorio regionale:

1.1 a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022:

– per l’intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli all’aperto, nel rispetto del distanziamento previsto;

– nei luoghi pubblici all’aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento;

– è confermato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all’aperto, in ogni luogo non isolato (ad es., centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, code, file, mercati, fiere, contesti di trasporto pubblico all’aperto);

1.2. nei giorni 23, 24, 25, 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022:

– dalle ore 11:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua.

2. E’ fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell’adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale ai sensi delle disposizioni vigenti.

3. E’ fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. “movida”.