Aumentano i nuovi positivi ma cala sensibilmente la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Oggi il virus fa registrare 1.654 positivi su 18.035 tamponi molecolari esaminati, 372 in più di ieri con 6.671 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 9,17% dei test, più di due punti percentuali in meno di ieri quando l’indice di contagio era all’11,28%. Di tutti questi nuovi contagiati, 1.126 sono asintomatici e 528 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

Il bollettino Covid

​Complessivamente, sale a 6.305 il numero di vittime con i 37 decessi registrati ieri, anche se l’unità di crisi in Campania si affretta a precisare che «si tratta di deceduti in precedenza». In calo i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.506 ricoverati con sintomi, 21 in meno di ieri, e 136 malati in terapia intensiva, cinque in meno di ieri. Cresce invece il numero di pazienti guariti, da 286.423 a 288.080 con 1.657 negativizzati in 24 ore e il saldo tra numero di guariti e nuovi contagiati è positivo per il secondo giorno consecutivo.

Vaccini: in Campania somministrate 1.571.440 dosi

Ad oggi in Campania, secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione, sono 1.571.440 le dosi di vaccino somministrate: nelle ultime 24 ore quasi 27mila dosi.

Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.140.402 cittadini. Di questi 431.038 hanno ricevuto la seconda dose.

Mons. Battaglia visita l’ Ospedale Pellegrini

L’ Arcivescovo di Napoli, Mons. Domenico Battaglia ha celebrato la festa di San Giuseppe Lavoratore con una Messa all’ Arciconfraternita dei Pellegrini, all’interno dell’ Ospedale. Hanno partecipato medici, infermieri , ed operatori socio-sanitari Prima della celebrazione religiosa. Battaglia ha visitato il reparto nefrologia e dialisi , accompagnato dal direttore sanitario Alfonso Basso.