Ormai ci sono pochi dubbi. L’esplosione avvenuta pochi giorni fa davanti al negozio di caldaie in Viale Colli Aminei è opera del racket. Fari puntati in particolare su un nuovo gruppo che avrebbe messo nel mirino il quartiere approfittando anche del ‘vuoto di potere’. Quello creatosi con le inchieste e i maxi blitz che nei mesi scorsi hanno inferto un duro colpo ai vecchi clan orbitanti nell’area (prima i Lo Russo poi i Cifrone e i Balzano). Il video dell’esplosione è stato pubblicato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Attimi e sequenze scandite prima da una forte esplosi one che si sprigiona dall’esterno della saracinesca dell’esercizio commerciale, e che poi determina un violento rogo all’interno del magazzino. Una dimostrazione ulteriore che i sospetti sulla natura dolosa del raid erano purtroppo pili che fondati.

Come riportato da Il Mattino le indagini sono a tutto campo e condurrebbero ad un nuovo «cartello» criminale composto da bande che sulle estorsioni e sulla droga stanno puntando nella zona compresa tra Secondigliano, Miano, la Sanità e il Vomero-Arenella. Quadro inquietantissimo che conferma come le nuove leve criminali stiano cercando di conquistare fette di territorio partendo proprio dalla zona dei Colli Aminei.

