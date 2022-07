Borsa frigo sequestrata sul lido a Pozzuoli, bagnante chiama carabinieri per farsela restituire

Gli sequestrano la borsa frigo all’ingresso di un noto lido e lui chiama i carabinieri. Giornata al mare da incubo per un bagnante a Pozzuoli, costretto a rivolgersi alle forze dell’ordine dopo che il titolare della struttura balneare in cui si era recato gli ha sottratto la borsa frigo. A denunciare quanto accaduto al sito pozzuoli21.it è lo sfortunato protagonista della vicenda.

Il direttore del lido, denuncia il bagnante al sito, “ci ha sequestrato la nostra borsa frigo altrimenti non ci avrebbe fatto aprire ombrelloni e lettini“. Dopo un battibecco, e dopo aver “cercato di fargli capire cosa prevede la legge sulle concessioni balneari ed il codice del consumo in questi casi”, sono stati allertati i carabinieri. “Per poter avere ombrellone e lettino a pagamento – denuncia ancora lo sfortunato protagonista – non avrei potuto riavere indietro la mia borsa frigo oppure me ne sarei dovuto andare via, tutto ciò in virtù di un avviso all’esterno del lido con cui si vieta espressamente l’ingresso con borse termiche”.

Dopo aver ascoltato quanto era accaduto da entrambe le parti, le forze dell’ordine hanno ragione al bagnante, “comunicando al sedicente direttore del lido che non avrebbe potuto vietarmi l’ingresso con la borsa frigo e dunque obbligandolo a restituirmela immediatamente“. Dopodiché gli stessi carabinieri hanno provveduto a far rimuovere dall’ingresso del lido l’avviso con cui si vieta l’ingresso con borse termiche.

Nonostante ciò, si legge ancora nella lettera di denuncia, “lo stesso sedicente direttore del lido, quando al tramonto sono andato via dallo stabilimento, mi ha fermato dicendomi che comunque la prossima volta se voglio entrare lì non devo più portare la borsa frigo e che, secondo lui, i carabinieri non capiscono niente”. Infine, l’uomo annuncia che la prossima domenica si recerà ancora sullo stesso stabilimento con la borsa frigo, speranco che “si muova qualcosa perché non è possibile subire questi soprusi”.