Topi d’appartamento in azione in provincia di Napoli, arrestati dopo aver messo a segno il colpo

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno notato in via Cangemi a Boscoreale tre uomini che, dopo essere scesi da due vetture, si aggiravano con fare sospetto nei pressi di un edificio. Due di questi, dopo aver suonato ad alcuni citofoni, si sono introdotti in un palazzo mentre l’altro faceva da “palo”.

Dopo poco, i poliziotti li hanno visti uscire dallo stabile con due grosse borse, uno zainetto ed una borsa porta pc. A quel punto li hanno bloccati trovandoli in possesso, oltre che di diversi arnesi atti allo scasso, di vari pezzi di argenteria. Tra questi gioielli, profumi, orologi, borse e magliette di noti marchi. Accertando inoltre che li avevano appena rubati da un appartamento la cui proprietaria era al momento assente. Gli operatori, in una delle due auto, hanno rinvenuto una smerigliatrice e un filo elettrico della lunghezza di 5 metri completo di attacchi.

V.D.C, L.C. e F.C., napoletani di 49, 35 e 38 anni e con precedenti di polizia, sono finiti in manette per furto in abitazione e la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.