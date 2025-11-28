Buche, avvallamenti e cartelli pericolanti: il tratto killer della Circumvallazione esterna

PUBBLICITÀ

Buche pericolosissime, lavori mal eseguiti, cartellonistica assente o pericolante, erbacce sulla carreggiata: è uno scenario desolante il tratto della Circumvallazione esterna che va dalla rotonda della finanza a quella del centro commerciale. Percorrere il tratto significa combattere davvero con la morte: sono infatti presenti decine di buche stradali che mettono in pericolo l’incolumità di automobilisti e centauri. Negli ultimi giorni si sono verificati diversi incidenti stradali, per fortuna non mortali ma se non si interviene da qui a breve potrebbe scapparci il morto, come del resto già è successo nei mesi scorsi. Il tratto è per metà di competenza del Comune di Qualiano e per metà di Città Metropolitana, infine l’ultima parte è del Comune di Giugliano. La situazione è peggiorata a seguito delle piogge degli ultimi giorni e dei lavori effettuati e mal eseguiti che hanno creato veri e propri avvallamenti che diventano delle trappole che oltre a causare danni ai veicoli mettono a serio rischio l’incolumità dei conducenti.