Cadavere trovato in strada a Napoli, s’indaga per omicidio https://nap.li/L8xX

Ieri sera i carabinieri della compagnia Centro e della stazione di Posillipo sono intervenuti in via Andrea D’Isernia per il ritrovamento di un cadavere in strada. Si tratta di un uomo ancora non identificato, di origine verosimilmente nordafricana. Età apparente di circa 50 anni.

Rilievi a cura della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Napoli, indagini a cura delle compagnie Napoli Centro.

A quanto pare si tratterebbe di omicidio. Ad allertare le forze dell”ordine, nella tarda serata di ieri, è stata una telefonata: «Correte in via Andrea D’Isernia: a terra c’è un uomo morto». Immediatamente sul posto si sono recati i carabinieri della compagnia Centro e della stazione di Posillipo verificando che la segnalazione era purtroppo veritiera: sul margine della strada giaceva il corpo ormai senza vita di un uomo dalla carnagione olivastra, il suo cuore non batteva più.

Sono così scattate le indagini: i militari – coordinati dalla Procura – hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona e ricostruito l'ipotesi investigativa più plausibile. L'uomo sarebbe stato assassinato, probabilmente a mani nude da qualcuno con cui aveva avuto una lite.