Cadono massi sulla strada, chiusa l’Amalfitana all’altezza di Vico Equense

PUBBLICITÀ

A causa della caduta sulla sede stradale, di pietrame proveniente da un costone di proprietà privata, è temporaneamente chiusa, la strada statale 163 “Amalfitana”, al km 9,700 all’altezza di Vico Equense (Napoli). La tratta è stata interdetta al traffico, in entrambe le direzioni, su indicazione dei Vigili del Fuoco, per consentire le necessarie verifiche. Il personale competente è intervenuto sul posto per monitorare la situazione e coordinare le attività per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Foto: Il Corrierino

PUBBLICITÀ