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Brucia capannone ad Arzano, distrutti tutti i camper custoditi all’interno

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Brucia capannone ad Arzano, distrutti tutti i camper custoditi all'interno
Brucia capannone ad Arzano, distrutti tutti i camper custoditi all'interno
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Sei camper sono stati distrutti da un incendio divampato nella notte all’interno di un capannone adibito a rimessaggio. L’allarme è scattato in via Ferdinando Grazioso 19, dove sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza.

Brucia capannone ad Arzano, distrutti tutti i camper custoditi all’interno

Quando i soccorritori sono arrivati, le fiamme avevano interessato il capannone e i mezzi custoditi al suo interno. Nel rimessaggio erano presenti sei camper, tutti andati distrutti nell’incendio.

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Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dell’area, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Al momento non sono state indicate le cause dell’incendio. Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire l’origine del rogo e la dinamica dell’episodio.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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