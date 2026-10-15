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Sei camper sono stati distrutti da un incendio divampato nella notte all’interno di un capannone adibito a rimessaggio. L’allarme è scattato in via Ferdinando Grazioso 19, dove sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza.

Brucia capannone ad Arzano, distrutti tutti i camper custoditi all’interno

Quando i soccorritori sono arrivati, le fiamme avevano interessato il capannone e i mezzi custoditi al suo interno. Nel rimessaggio erano presenti sei camper, tutti andati distrutti nell’incendio.

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Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dell’area, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Al momento non sono state indicate le cause dell’incendio. Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire l’origine del rogo e la dinamica dell’episodio.