Cittadini esemplari in Campania, si autotassano per il restyling della piazzetta

A Caggiano, un piccolo centro abitato della Valle del Tanagro nel salernitano, i cittadini hanno iniziato ad autotassarsi per effettuare un restyling della storica Piazzetta S. Caterina.

Piazzetta S.Caterina si trova nel cuore del borgo antico e con una colletta spontanea tra i circa duemila abitanti, fiori, vasi e piante ornamentali hanno ridato vita a uno spazio da tempo bisognoso di cure.

La colletta a Caggiano

La Colletta si ripete già da alcuni anni, poco prima dell’estate e dell’arrivo dei turisti. Ciò che fa sorprendere è che non arriva nessuna richiesta dal comune ma dalla buona volontà dei cittadini. “Questa iniziativa nobilita tutti i caggianesi. Quale rappresentante delle istituzioni e anche come semplice cittadino sono orgoglioso dei miei concittadini che hanno realizzato questo abbellimento diel nostro centro storico”. Ma il piano di decoro urbano non si ferma qui: nei prossimi giorni partiranno gli interventi anche per la vicina Piazzetta Santa Maria dei Greci. Anche in questo caso, saranno i residenti, tra essi anche il sindaco, a farsi carico delle spese e dell’allestimento floreale, in un’ottica di impegno condiviso e senso di appartenenza”, dichiara il sindaco Modesto Lamattina.

