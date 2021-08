L’Unità di Crisi ha diramato il bollettino ordinario in merito all’epidemia covid in Campania. Oggi sono 470 i positivi emersi a seguito dei 10.318 test effettuati. Un solo deceduto è stato registrato nelle ultime 48 ore. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656 invece gli occupati sono 22, inalterati rispetto a ieri. Inoltre i posti letto di degenza disponibili sono 3160 a fronte 337 occupati, quindi c’è un calo rispetto ai 344 registrati ieri.

COVID, SITUAZIONE NO-VAX

In Italia oltre 6 milioni e mezzo di persone non sono ancora vaccinate e sono soprattutto gli ultraquarantenni a contrarre il Covid-19. I dati, divulgati dall’Istituto Superiore di Sanità, segnano nell’oceano dei numeri un nuovo spartiacque sulla diffusione del virus nel Paese, con l’aumento dell’età mediana dei soggetti che hanno contratto l’infezione (32 anni). Inoltre, cresce il numero di giovani che sceglie di vaccinarsi e si registra un “rallentamento della crescita dei casi Covid nelle fascia 10-29 anni”.

Il documento segnala inoltre la crescita di casi “in tutte le fasce di età sopra i 40 anni” e si osserva in particolare che “l’incidenza nella fascia 50-59 per la prima volta da inizio maggio è superiore a 50 casi per 100.000 abitanti” (in questa categoria sono oltre 2 milioni gli italiani ancora senza siero). I giovanissimi però riescono a “sfuggire” al virus: sono ‘solo’ 700.985 i casi e 31 le vittime di cui 6 sotto i tre anni.