Camorra di Qualiano, morta in carcere lady camorra Raffaella D'Alterio 'a miciona
Camorra di Qualiano, morta in carcere lady camorra Raffaella D’Alterio ‘a miciona

Luciano Mottola
Luciano Mottola
È morta nel carcere dell’Aquila Raffaella D’Alterio detta la miciona, vedova dell’ex boss di Qualiano Nicola D’Alterio ‘o mussut. Secondo la Dda alla morte del marito la donna avrebbe assunto le redini del clan. La donna era detenuta al regime del 41 bis presso l’ospedale dell’Aquila, dove era ricoverata da tempo per un brutto male. Arrestata il 26 giugno 2012, Raffaella D’Alterio stava scontando una condanna per gli omicidi di Antonio Sarappa e Carmine Starace.

