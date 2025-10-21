Le mani del clan D’Alessandro sulla Juve Stabia: nuovo terremoto nel calcio

PUBBLICITÀ

Disposta l’amministrazione controllata Juve Stabia, che gioca nel campionato di serie B, a causa di presunte infiltrazioni mafiose. Il decreto – che riguarderebbe anche altre società che si occupano dei servizi annessi alle manifestazioni sportive – è stato emesso dal tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, del Procuratore Nazionale Antimafia e del Questore di Napoli. A gestire la società sarà adesso un pool di professionisti appositamente nominato. Secondo l’accusa la Juve Stabia costituirebbe “un bene strumentale del clan D’Alessandro“, potente clan di Castellammare di Stabia.