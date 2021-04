Oggi l’unità di Crisi ha diramato il bollettino giornaliero sui dati dell’emergenza covid. Rispetto ai giorni scorsi sono in calo i decessi, infatti, oggi ne sono stati registrati 13 rispetto ai 31 di ieri e 50 del giovedì. Resta alto il numero dei guariti che si attesta 1916 odierni.

Positivi del giorno: 2.069 (*)

di cui

Asintomatici: 1.418 (*)

Sintomatici: 651 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 20.467

Tamponi antigenici del giorno: 5.391

​Deceduti: 13, 10 deceduti nelle ultime 48 ore, 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri.​

Totale deceduti: 5.747

Guariti: 1.916

Totale guariti: 258.061

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 141

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***)

Posti letto di degenza occupati: 1.555

*** Posti letto Covid e Offerta privata.

IL SINDACO DE MAGISTRIS CRITICA LE ORDINAZA DI DE LUCA

“La Campania è la regione più a lungo in zona rossa, la Campania è la regione con le scuole più a lungo chiuse, la Campania è la regione con il più alto numero di contagi. Mi viene il dubbio che le oltre 100 ordinanze regionali non abbiano adeguatamente tutelato la salute, l’istruzione, l’economia e il lavoro. Mi viene il dubbio che devono cambiare immediatamente strategia altrimenti non ne usciamo. Aspettando sempre i vaccini… ed alla ricerca del tempo perduto”. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.