Sono 251 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 9.473 tamponi molecolari analizzati ieri. il tasso di incidenza scende al 2,64%dal 5,19% precedente.

Nel bollettino odierno dell’Unità di Crisi anche 16 nuove vittime e 795 guariti.

Sempre positivo il trend per le strutture ospedaliere: i posti letto occupati in terapia intensiva sono 42 (-1 rispetto al giorno precedente), quelli nei reparti di degenza 553 (-13).

Aumentano i nuovi positivi ma crolla la curva dei contagi da Coronavirus in Campania, mai così bassa da quand’è esplosa la seconda ondata: oggi il virus fa registrare 251 positivi su 9.473 tamponi molecolari esaminati, 74 in più di ieri con 6.067 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 2,64% dei test, quasi la metà di ieri quando l’indice di contagio era al 5,20%. Di tutti questi nuovi contagiati, 181 sono asintomatici e 70 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

​Complessivamente, sale a 7.268 il numero di vittime con i 16 decessi registrati ieri, anche se l’unità di crisi si affretta a precisare che «si tratta deceduti in precedenza». Ancora in calo i numeri dei ricoveri ospedalieri: 553 ricoverati con sintomi, 13 in meno di ieri, e 42 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri. Per fortuna, invece, cresce il numero di pazienti guariti, da 351.110 a 351.905 con 795 negativizzati in 24 ore e il saldo tra numero di guariti e nuovi contagiati è positivo per il 35esimo giorno di fila.

Covid: Napoli; al via vaccinazioni per i senza fissa dimora

Tutto pronto a Napoli per dare il via alle vaccinazioni dei senza fissa dimora grazie alla collaborazione con le associazioni di volontariato attive sul territorio dell’Asl Napoli 1 Centro (Caritas Napoli, Cittadinanza Attiva Campania Napoli ovest, Comunità di Sant’Egidio, Croce Rossa Italiana Napoli, Emergency Napoli). A partire da domani 8 giugno i medici e il personale dell’Azienda Sanitaria Locale di Napoli inizieranno a vaccinare i senza fissa dimora sulla base degli elenchi forniti dalle associazioni di volontariato.