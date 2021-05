Entro le metà di giugno la Campania potrebbe centrare il traguardo per passare in zona bianca, ossia in un’area di minime restrizioni che consenta di accompagnare con i migliori presupposti le stagione estiva e la ripresa del turismo. Se tutto va bene dunque, dopo aver subito in pieno la seconda e terza ondata epidemica, la regione si avvierebbe a un’estate più tranquilla in anticipo sulle previsioni di un’Italia tutta colorata di bianca.

I dati del bollettino di oggi

Consueto aggiornamento con il bollettino Covid della Regione Campania che comunica i dati presenti sul territorio. Oggi sono 634 i nuovi positivi a fronte di 14.637 tamponi effettuati.

Il tasso di positività è ancora in lieve calo, e si attesta al 4,33% rispetto al 4,58% di ieri. Cala anche la percentuale di sintomatici, 167 su 634 , e cioè il 26,34% (ieri erano il 33,11%). I decessi sono 19, in calo rispetto all’aggiornamento di ieri che ne riportava 30. I guariti di oggi sono 1.519.

Covid in Campania: il bollettino di oggi 19 maggio 2021

Positivi del giorno: 634 (*)

di cui

Asintomatici: 467 (*)

Sintomatici: 167 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Campania zona bianca: la speranza

Dopo otto mesi di chiusure e limitazioni, la Campania torna a respirare e ‘intravede’ la zona bianca. Dallo scorso mese di ottobre, la regione ha attraversato seconda e terza ondata covid con numeri spaventosi. Tutt’ora, la Campania fa registrare parametri sopra la media rispetto alle altre regioni, ma la situazione sembra essere in netto miglioramento. Scendono drasticamente i nuovi casi, i ricoveri e il ricorso alle terapie intensive: indicatori di un’attenuazione del contagio. Resta alto il dato dei decessi giornalieri ma, come abbiamo imparato a conoscere, è l’ultimo parametro che dà segni di miglioramento.

Entro la metà di giugno la Campania, che dopo la Lombardia è la regione che ha visto più contagi, potrebbe passare in zona bianca. Una buona notizia in vista dell’estate su cui Napoli e la Campania puntano tutto. Il turismo di provenienza estera rappresenta un ‘target’ irrinunciabile per la regione.

A migliorare ulteriormente il quadro generale è l’indiscrezione lanciata dal quotidiano Il Mattino sui recenti errori della conta dei contagiati. Il numero degli attualmente positivi è in realtà molto più basso rispetto a quanto riporta il cruscotto ufficiale diffuso dalla Protezione civile nazionale a causa di un ritardo nella cancellazione di circa 56 mila persone guarite e negativizzate a Sars-Cov-2, che è in corso di correzione.