Cancelli agli ingressi della Galleria Umberto I, a breve l’inizio dei lavori

Nuovi cancelli agli ingressi della Galleria Umberto I. Questa la prossima iniziativa sancita dal prefetto di Napoli Michele di Bari per garantire una maggiore sicurezza all’interno della galleria. “Si sta lavorando alacremente per far sì che le opere inizino quanto prima e la vicesindaco di Napoli, Laura Lieto, è attenta anche alla celerità di questi lavori” ha dichiarato il prefetto in vista degli imminenti lavori. Più sicurezza nella Galleria Umberto I

"È un bene che si sta restituendo, in tutta la sua bellezza, ai napoletani e ai turisti. Ed i lavori in corso alla pavimentazione da parte del Comune di Napoli ne sono una chiara esemplificazione di un'attività che non si è mai fermata" ha dichiarato il prefetto di Napoli entusiasta della collaborazione non solo con tutti gli enti interessanti, ma anche con i privati. Si sta valutando, inoltre, di far ricorso anche ad una vigilanza privata che vigili la zona e garantisca una maggiore tutela del bene. Futuri lavori anche in Piazza del Plebiscito

L’inizio dei lavori in Piazza del Plebiscito è previsto per l’anno prossimo anche grazie al coordinamento tra i diversi enti proprietari delle varie strutture che affacciano sulla piazza. Tra questi, oltre al Comune di Napoli, ci sono il Fondo edifici di culto ed anche il Demanio. Il Fec, ovvero il ministero degli interni, ha stanziato oltre 2 milioni e cinquecentomila euro per un progetto che si sta concretizzando sempre più in questi giorni. Il Demanio seguirà i lavori su delega della Prefettura che ha già proceduto ad una pulizia straordinaria del colonnato.