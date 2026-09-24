Carta Dedicate a Te, ecco quando arriveranno le ricariche da 500 euro

PUBBLICITÀ

La legge di bilancio 2026 ha rifinanziato la carta “Dedicata a te” per il biennio 2026-2027 e il decreto interministeriale 24 giugno 2026 ha definito beneficiari, criteri di accesso e modalità di erogazione del contributo. L’INPS fornisce le indicazioni per l’individuazione dei beneficiari e illustra le modalità operative per il 2026 e per il 2027. La misura prevede un’unica lista di beneficiari valida per entrambe le annualità. Possono accedere al beneficio i nuclei familiari residenti in Italia con ISEE ordinario non superiore a 15mila euro e con tutti i componenti iscritti all’Anagrafe della popolazione residente. Non è necessario presentare domanda.

Sono esclusi i nuclei familiari: che percepiscono l’Assegno di Inclusione, la Carta acquisti o altre misure di sostegno economico alla povertà e all’inclusione sociale; in cui almeno un componente beneficia di prestazioni di sostegno al reddito o alla disoccupazione, come NASpI, DIS-COLL, CIG e strumenti analoghi.

PUBBLICITÀ

Quando arrivano le Carte Dedicate a Te

Il contributo, pari a 500 euro per ciascun anno, è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità e viene erogato tramite una carta elettronica prepagata messa a disposizione da Poste Italiane. Le carte saranno attivate dal 4 novembre 2026 con la prima ricarica di 500 euro. Saranno consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio.

Le carte già emesse negli anni precedenti resteranno valide per i beneficiari confermati nelle nuove liste. Per mantenere il beneficio relativo al 2026, il primo utilizzo della carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2026. La ricarica relativa al 2027 sarà accreditata a partire dal prossimo aprile.

Da oggi giovedì 24 settembre 2026 i comuni possono accedere all’applicativo INPS dedicato alla gestione degli elenchi dei potenziali beneficiari, che dovranno essere consolidati entro il 13 ottobre 2026. Successivamente, l’INPS trasmetterà le liste definitive a Poste Italiane per la messa a disposizione delle carte agli aventi diritto.

Gli enti locali cureranno la pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e forniranno ai cittadini tutte le informazioni necessarie per il ritiro e l’utilizzo della carta “Dedicata a te”.