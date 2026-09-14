Continua la corsa del prezzo della benzina: supera i 2 euro

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Non si ferma l’emergenza caro carburanti, con la benzina che consolida oltre la soglia dei 2,1 euro, fondata sabato mattina, ed il diesel che supera i 2,2 euro al litro. Secondo l’ultimo Osservatorio prezzi del Mimit, oggi lunedì 14 settembre 2026 – il prezzo medio in modalità “self service”, lungo la rete stradale nazionale, è pari a 2,107 euro/litro per la benzina (a fronte dei 2,105 di ieri) e 2,216 euro/l per il gasolio (contro un precedente di 2,214 euro). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,198 euro/l per la verde (invariato rispetto a domenica) e 2,293 euro/l per il diesel (da 2,292 euro precedente)

Aumento del prezzo del petrolio e del gas

La chiusura dell’oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello Stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il Wti con consegna a ottobre passa di mano a 102,73 dollari al barile con un avanzamento del 2,68% mentre il Brent con consegna a novembre è scambiato a 107,32 dollari al barile con una crescista del 2,59%.

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Prosegue anche la corsa del prezzo del gas: ad Amsterdam le quotazioni registrano un aumento del 4,2% a 82,84 euro al megawattora. Il gas aggiorna i massimi dalla fine del 2022. Le Borse asiatiche concludono la seduta in calo, l’Europa apre contrastata. Sotto i riflettori anche il tema degli investimenti per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.