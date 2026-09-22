Carta Dedicata a Te, arrivano 1000 euro per le famiglie: i requisiti

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Per il quarto anno consecutivo torna la Carta Dedicata a Te, la misura introdotta dal Governo Meloni per sostenere i nuclei familiari in difficoltà economiche e favorire al tempo stesso il consumo di prodotti agroalimentari di qualità. Saranno coinvolti 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, composti da almeno tre persone con almeno un minore, con ISEE inferiore a 15.000 euro e privi di altri strumenti di inclusione sociale o sostegno alla povertà.

Come funziona la Carta Dedicata a Te

Il contributo viene erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane. I primi 500 euro saranno accreditati sulla Carta a partire dal 4 novembre 2026, mentre la seconda tranche sarà erogata da aprile 2027.

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Attivazione entro il 16 dicembre

Per attivare la carta il primo acquisto deve essere effettuato entro il 16 per non perderne la validità. 2,7 miliardi stanziati dal 2023 Dal 2023 al 2027 la misura ha mobilitato complessivamente 2,7 miliardi di euro, confermandosi uno degli interventi sociali più rilevanti introdotti dal Governo a sostegno delle famiglie, del potere d’acquisto e delle produzioni nazionali. La Carta Dedicata a Te è promossa dai Ministeri dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, dell’Economia e del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con Poste Italiane, INPS e ANCI.

I requisiti Isee

■ Legge di Bilancio 2026 – 1 miliardo di euro per il biennio 2026/2027.

■ Importo complessivo per nucleo: 1.000 euro totali

■ Nuclei beneficiari: 1.177.597 famiglie in tutta Italia.

■ Requisiti principali: Indicatore ISEE fino a 15.000 euro e assenza di altri aiuti o misure di sostegno nazionali o locali.

■ Criterio di priorità: Nuclei familiari composti da almeno 3 componenti, di cui almeno un minore.

■ Modalità di accesso: Nessuna domanda richiesta; l’INPS individua direttamente i beneficiari.

■ Cosa si può acquistare: Generi alimentari di prima necessità (esclusi gli alcolici), con valorizzazione delle filiere nazionali e dei prodotti DOP e IGP.

■ Sconti dedicati: Sconto del 15% garantito grazie alle convenzioni MASAF con Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD Conad e Lidl, cumulabile con altre promozioni in corso presso i punti vendita.

■ Entro il 16 dicembre 2026: Per attivare la carta è necessario effettuare almeno un acquisto e non perderne la validità.