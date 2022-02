Inferno di fuoco in casa, padre e figlio ricoverati al Cardarelli. Stamattina verso le ore 7:45 a Casavatore in via San Pietro, i carabinieri della locale stazione insieme ai vigili del fuoco intervenivano in una casa dove per cause in corso di accertamento si era verificato un incendio. Nell’appartamento c’erano padre e figlio, rispettivamente di 73 e 42 anni. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Cardarelli. Non sono in pericolo di vita. Dai primi accertamenti pare ci sia stato uno scoppio e poi una fiammata. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Casavatore.

Incendio nella notte a Giugliano, fiamme in un appartamento: corsa in ospedale per un 52enne

Il 23 gennaio i Carabinieri della Sezione radiomobile di Giugliano intervenivano in Via Arco di Sant’Antonio dove si è sviluppato un incendio che ha lambito il secondo piano di una palazzina.

All’interno dell’appartamento un 52enne di origini ghanesi che riportarono ustioni di primo e secondo grado alle mani, alle gambe e ai piedi. E’ stato ricoverato presso l’Ospedale San Giuliano ma non è in pericolo di vita. Ancora in corso di accertamento le cause che hanno dato vita alle fiamme, poi domate dai vigili del fuoco. Lo stabile non ha subito danni strutturali. Indagini in corso dei Carabinieri di Giugliano in Campania.