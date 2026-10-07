Pasquale morto nell’incidente a Casavatore, mistero sulla telecamera

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Domenica i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Casoria sono intervenuti lungo la Circumvallazione Esterna a seguito di un grave incidente stradale che ha coinvolto uno scooter e un’Audi Q5 a Casavatore. Alla guida dell’automobile si trovava un uomo di 55 anni, mentre sullo scooter viaggiava Pasquale Amato che è morto sul colpo. I carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I due veicoli sono stati sequestrati, mentre la salma del 32enne è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

La richiesta dell’avvocato della famiglia di Pasquale Amato

“In queste ore, nell’attività di verifica che stiamo svolgendo, ci siamo imbattuti in un interrogativo che riteniamo meriti una risposta: una telecamera collocata nella zona del sinistro, dalle immagini che abbiamo potuto osservare, appare fortemente inclinata verso il cielo e non sembra quindi essere rivolta verso il tratto di strada interessato dall’incidente. Non voglio trasformare questo dato in un’accusa. Al contrario, credo che la domanda più seria sia proprio quella che ancora non ha una risposta: chi doveva controllare quell’impianto, da quanto tempo si trovava in quella posizione e perché nessuno si è accorto che non stava inquadrando correttamente la strada? Potrà trattarsi di una circostanza del tutto spiegabile. Ma proprio per questo deve essere verificata. La famiglia, parallelamente, sta cercando di individuare persone che quella notte possano aver visto qualcosa o avere registrazioni della zona. Per questo chiediamo: se qualcuno era lì, ha visto il sinistro, è transitato nella zona o possiede immagini registrate quella notte, si faccia avanti. Non chiediamo di prendere posizione e non chiediamo ricostruzioni. Chiediamo soltanto di non lasciare andare perduto un possibile elemento di verità. Come difensore delle persone offese, continuerò a seguire ogni elemento nelle sedi competenti, lasciando agli accertamenti tecnici il compito di stabilire cosa sia realmente accaduto. “, questo l’appello dell’avvocato Andrea Presutto.

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La notizia ha profondamente colpito anche il gruppo di motociclisti Night Riders, che ha voluto ricordare Pasquale con un messaggio carico di dolore.

“Il nostro gruppo ha perso un fratello. Non ci sono parole. Solo silenzio, rispetto e un casco in più che non tornerà più al punto di ritrovo.” Nel messaggio, gli amici ricordano Pasquale come un motociclista legato alla sua passione per le due ruote e promettono di portarne per sempre il ricordo sulle strade. “Oggi piangiamo un motociclista, domani ti porteremo con noi su ogni strada. Ti promettiamo che in ogni sorriso, in ogni ritrovo, in ogni sgasata sarai con noi.” E ancora: “In memoria del nostro fratello. Caduto sulla strada che amava, ma mai perso. Per sempre nei nostri giri. Per sempre con noi. Ciao Pasquale.” Infine, il gruppo ha espresso la propria vicinanza alla famiglia di Pasquale Amato, colpita da una perdita improvvisa e drammatica.