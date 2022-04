Fino a 150 euro di rimborso per chi paga con la Postepay, come fare per ottenerlo

Postepay Cashback rimborsa i propri fruitori fino a 150 euro. Per poter partecipare bisogna avere in primis una carta Postepay ed essere possessori di credenziali SPID. Un’altra prerogativa è quella di effettuare acquisti con la propria carta in negozi fisici una regola che serve proprio a cercare di limitare quanto più possibile l’utilizzo del denaro contante e evitare così la possibilità di comportamenti illeciti come l’evasione fiscale.

Come partecipare al Cashback Postepay

L’iniziativa è valida dal primo gennaio di quest’anno e terminerà a giugno. Per usufruire del cashback sarà dunque necessario effettuare acquisti con la propria Postepay nei negozi fisici e accumulare sul proprio profilo dell’app IO transazioni che permetteranno a chi farà almeno 10 acquisti di poter ricevere un rimborso.

Il rimborso potrà arrivare dunque fino a 150 euro nel caso in cui la somma spesa per le operazioni sia pari a 1500 euro. Ad ogni modo, nel caso in cui non abbiate raggiunto una spesa di 1500 euro, vi verrà comunque riconosciuto il 10% di quanto speso dopo le 10 operazioni.

Come già detto, per poter partecipare al Cashback Postepay dovrete scaricare qunque l’app IO sulla quale, dopo essere entrati attraverso le credenziali SPID o con la CIE (Carta d’Identità Elettronica), dovete registrare i vostri metodi di pagamento per poter così avere lo storico degli acquisti fatti. Sono contemplati tutti gli acquisti fatti in negozi fisici e non è possibile far valere come acquisti con la Postepay ciò che non rientra nel proprio uso personale. Non sono quindi possibili gli acquisti fatti per conto della propria società. In più, non è possibile utilizzare la Carta del reddito di cittadinanza.