Casoria, pastore tedesco eroe muore per salvare il padrone

“Il cane è il migliore amico dell’uomo”: a rappresentare il detto è Dick, pastore tedesco di 12 anni morto per salvare il suo padrone. E’ successo a Casoria in Via Principe di Piemonte. Erano circa le 21 e Dick ed il suo padrone 60enne erano intenti nel concludere la consueta passeggiata serale.

Il “sacrificio” del pastore tedesco

Prima di concludere la giornata cercando di riposare, chi in un letto e chi in una cuccia, i due si concedevano una passeggiata serale. Quella sera però il momento tanto amato è diventato un triste ricordo. In Via Principe di Piemonte, a Casoria, i due sono stati travolti mentre attraversavano la strada. Dick è morto nell’impatto posizionandosi da mentre il suo padrone ha riportato lievi ferite. Il pastore tedesco ha così aiutato il suo padrone fino alla fine, ma la pericolosità di quella particolare zona di Casoria rimane.

Il figlio del 60enne, Ciro, da quel giorno infatti sensibilizza sui social riguardo la questione. Centauri e automobilisti sfrecciano a velocità eccessive mettendo in pericolo chi le attraversa, a piedi e non. “Scrivo questo post per far sì che si possano evitare altre tragedie… Morto sul colpo e mio padre salvo per miracolo” spiega Ciro sui suoi social.

L’appello del figlio Ciro

L’eccessiva velocità del mezzo che ha colpito il povero Dick ed il suo padrone è dimostrata proprio dalla grandezza del pastore tedesco. “Correva, ma correva davvero tanto per uccidere il mio pastore tedesco di 40 chili” chiarisce infatti Ciro. Il figlio stravolto per la perdita dell’amato cane e il pericolo al quale il padre è stato sottoposto, denuncia più attenzione da parte delle autorità.

“Chi di competenza legga questo post, sappiate che qualcosa bisogna fare su quella strada, chi come me abita lì, sa che succede sempre qualcosa, ma stavolta ci ha rimesso il mio cane…So che questo post non serve a nulla, ma lì attraversano passeggini, persone giovani e anziani“. Conclude poi infine: “Io non mollo affinché qualcosa cambi. Attendo un riscontro dalle autorità competenti“.