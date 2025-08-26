PUBBLICITÀ
HomeCronacaCronaca nazionale"C'è poco gelato per mio figlio", titolare aggredito da padre
Cronaca nazionale

“C’è poco gelato per mio figlio”, titolare aggredito da padre

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
"C'è poco gelato per mio figlio", titolare aggredito da padre
PUBBLICITÀ

Le palline di gelato nel cono del figlio sarebbero state troppo piccole. Per questo ammanco il papà ha aggredito il negoziante che aveva servito il bambino lanciandogli contro coni e portaconi, pos e portatovaglioli e un cofanetto di vetro. Il gelataio, titolare dell’attività commerciale situata nel centro di Ferrara, si è ritrovato con un incisivo rotto e diversi punti di sutura al labbro inferiore e con il negozio devastato.

La vicenda, riportata dalla Nuova Ferrara è accaduta nell’atmosfera del tranquillo rituale estivo. Poco prima di mezzanotte, una coppia con 2 bambini entra in una gelateria: prendono il loro cono ed escono per mangiare tutti insieme. Però il genitore non è soddisfatto del gelato del figlio: troppo piccole le palline nel cono. Lui ne chiede di più ma il negoziante tenta prima una replica poi lo accontenta.

PUBBLICITÀ

Le accuse e l’aggressione al gelataio: “Palline troppo piccole”

Il padre ritorna addirittura nel negozio accusandolo il gelataio di averlo voluto imbrogliare. Subito la discussione degenera e il cliente passa dalle proteste al lancio di oggetti davanti agli altri clienti attoniti. Prima l’uomo tenta di prenderlo a pugni e poi gli lancia addosso di tutto, invece la moglie continua a ripetere che “quelle palline erano piccole”.

Dopo il caos la famiglia si allontana ma viene subito fermata dalle forze dell’ordine, chiamate da altri clienti e dal negoziante, medicato da un’ambulanza. Il titolare del locale ha sporto denuncia contro l’aggressore. 

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati