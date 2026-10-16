Marito e moglie trovati in casa decapitati, fermato il figlio dell’anziana

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Due anziani coniugi sono stati trovati morti all’interno della loro abitazione a Mirandola, in provincia di Modena. I corpi di Pietro Casari, di 82 anni e di Vincenza Giannini, 74, sono stati decapitati. Dalle prime ricostruzioni, si tratterebbe di un duplice omicidio avvenuto in ambito familiare. Daniele Tavoni, il figlio della donna, è in stato di fermo dopo essere stato sentito nella notte dagli inquirenti.

I coniugi vivevano in una casa colonica nelle campagne di Mirandola. Non è noto chi abbia contattato le forze dell’ordine avvertendo della presenza dei due cadaveri nell’abitazione. La segnalazione del ritrovamento degli anziani ha sconvolto tutta la comunità.

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Restano numerosi gli interrogativi sulla dinamica e sul movente della tragedia. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della coppia. La sindaca di Mirandola Letizia Budri, informata dell’accaduto, è in contatto con le forze dell’ordine per seguire gli sviluppi delle indagini.

Gli accertamenti sono affidati alla Polizia e coordinati dalla Procura di Modena. Sul luogo del ritrovamento sono arrivati il dirigente della Squadra mobile, Mario Paternoster, e il sostituto procuratore Marco Niccolini. La Polizia scientifica è al lavoro per raccogliere elementi utili a ricostruire quanto accaduto.