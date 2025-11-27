PUBBLICITÀ
Cerca di rubare in gioielleria davanti agli occhi dei poliziotti, arrestato

Tentato furto spettacolare e rumoroso in corso Italia a Sorrento, dove un 30enne di Torre del Greco, con precedenti, ha provato a infrangere la vetrata di una gioielleria utilizzando una mazza ferrata.

Gli agenti del Commissariato di Sorrento sono intervenuti dopo la segnalazione di un furto in atto. Al loro arrivo, hanno trovato l’uomo ancora intento a colpire la vetrina con forza, ignorando la presenza della Polizia.

Dopo una breve ma intensa colluttazione, il 30enne è stato fermato e arrestato per tentato furto aggravato.

