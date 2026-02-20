“Cerco di non morire”, l’ultimo allarmante messaggio inviato da Luciano al fratello

PUBBLICITÀ

«Cerco di non morire». È questo il messaggio che Luciano Capasso, venticinquenne di Qualiano disperso sulle Alpi svizzere vicino a St. Moritz, avrebbe inviato al fratello Emmanuel tramite il localizzatore GPS.

L’allarme è arrivato intorno alle 9.30 di oggi, 20 febbraio, direttamente sul telefono del familiare.

Non è ancora chiaro se la richiesta di aiuto sia stata trasmessa in tempo reale oppure diverse ore prima, un dettaglio fondamentale per ricostruire con precisione quanto accaduto e orientare le operazioni di soccorso.

L’ultima localizzazione del GPS ha individuato il giovane a circa 2.500 metri di altitudine, in una zona impervia e particolarmente esposta. Proprio quell’area è ora al centro delle ricerche.

Proseguono intanto senza sosta le operazioni di soccorso del venticinquenne, scomparso dopo un’escursione in montagna. Secondo le prime ricostruzioni, Capasso si sarebbe perso tra la notte di martedì e mercoledì e potrebbe essere stato travolto da una valanga.