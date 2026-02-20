PUBBLICITÀ
HomeCronaca"Cerco di non morire", l'ultimo allarmante messaggio inviato da Luciano al fratello
CronacaCronaca locale

“Cerco di non morire”, l’ultimo allarmante messaggio inviato da Luciano al fratello

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
"Cerco di non morire", l'ultimo allarmante messaggio inviato da Luciano al fratello
PUBBLICITÀ

«Cerco di non morire». È questo il messaggio che Luciano Capasso, venticinquenne di Qualiano disperso sulle Alpi svizzere vicino a St. Moritz, avrebbe inviato al fratello Emmanuel tramite il localizzatore GPS.

“Cerco di non morire”, l’ultimo allarmante messaggio inviato da Luciano al fratello

L’allarme è arrivato intorno alle 9.30 di oggi, 20 febbraio, direttamente sul telefono del familiare.

PUBBLICITÀ

Non è ancora chiaro se la richiesta di aiuto sia stata trasmessa in tempo reale oppure diverse ore prima, un dettaglio fondamentale per ricostruire con precisione quanto accaduto e orientare le operazioni di soccorso.

L’ultima localizzazione del GPS ha individuato il giovane a circa 2.500 metri di altitudine, in una zona impervia e particolarmente esposta. Proprio quell’area è ora al centro delle ricerche.

Proseguono intanto senza sosta le operazioni di soccorso del venticinquenne, scomparso dopo un’escursione in montagna. Secondo le prime ricostruzioni, Capasso si sarebbe perso tra la notte di martedì e mercoledì e potrebbe essere stato travolto da una valanga.

Angoscia Qualiano, Luciano disperso tra le montagne: era a 740 metri di altezza

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati