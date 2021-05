Ricordate Costantino Vitagliano? Lo storico tronista di Uomini e Donne ha cambiato vita, allontanandosi drasticamente dal mondo della tv, che lo aveva reso famosissimo all’inizio di questo millennio.

Costantino Vitagliano, da Uomini e Donne al cinema

Passato alla ribalta della cronaca per la storia d’amore con Alessandra Pierelli, Costantino è riuscito a restare nel mondo dello spettacolo per lungo tempo, partecipando anche a due film (Troppo Belli e Vacanze a Gallipoli) e facendosi spazio come attore di fotoromanzi e prestando il volto a vari marchi di abbigliamento.

Ricordate Costantino Vitagliano? Ha lasciato la Tv e fa l’imprenditore

Tuttavia, negli ultimi tempi ha deciso di allontanarsi dai riflettori. Il 47enne ha preferito dedicarsi unicamente alla gestione delle sue attività imprenditoriali (una pizzeria a Milano e un negozio di abbigliamento a Milano Marittima, ndr).

Terminata la chiachierata storia d’amore con Alessandra Pierelli, all’ex tronista sono stati attribuiti tanti flirt e diverse relazioni. Tra cui quella con l’indossatrice svizzera Elisa Mariani, da cui è nata nel 2015 la piccola Ayla. Da poco più di un anno Costantino Vitagliano è impegnato sentimentalmente con la ballerina Luba Mushtuk.

Curiosità

Nel 2003 ha scritto un libro biografico con Alfonso Signorini: Costantino Desnudo edito da Maestrale Company, che ha venduto 250 mila copie, a cui si è poi aggiunta, nel 2006, l’autobiografia Dedicato a voi, edita da Arnoldo Mondadori Editore