Chi era Aniello Scarpati, il poliziotto di Portici morto a Torre del Greco: lascia moglie e figli

Sposato e padre di tre figli, Aniello Scarpati, 47 anni, era assistente capo coordinatore in servizio al commissariato di Torre del Greco. È lui la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nella notte, durante un normale turno di pattugliamento. Secondo una prima ricostruzione, Scarpati e un collega stavano percorrendo via Europa, a Torre del Greco, quando un Suv, proveniente dalla direzione opposta, ha improvvisamente invaso la loro corsia, schiantandosi frontalmente contro la volante della Polizia di Stato.

L’impatto è stato devastante: la vettura di servizio è stata sbalzata per diversi metri, e per Scarpati non c’è stato nulla da fare. Il collega, un agente di 35 anni, è stato soccorso e trasferito d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni restano critiche e la prognosi è riservata. Sulla vicenda indaga la Procura di Torre Annunziata, che ha aperto un’inchiesta per accertare responsabilità e dinamica dell’incidente.

Dalle prime informazioni, riporta Il Mattino, è emerso che Scarpati non avrebbe dovuto essere in servizio quella notte. Aveva accettato di coprire il turno di un collega impossibilitato a lavorare, un gesto di disponibilità e spirito di servizio che si è rivelato fatale. Residente a Portici, lascia la moglie e tre figli. La comunità e l’intero corpo della Polizia di Stato si stringono attorno alla sua famiglia, colpita da una perdita improvvisa e profondamente dolorosa.