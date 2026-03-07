Chi era Armando Lupoli, trucidato in strada ad Arzano

PUBBLICITÀ

Ennesimo agguato di camorra in provincia di Napoli. Il secondo in meno di ventiquattro ore dopo quello costato la vita a Castrese Palumbo trucidato questa mattina a Marano: Palumbo era il cognato del boss Angelo Nuvoletta. Questo pomeriggio invece i killer hanno colpito mortalmente in via Mazzini, ad Arzano, il classe 1976 Armando Lupoli indicato vicino al clan delle palazzine della 167. Secondo la prima ricostruzione Lupoli sarebbe stato affiancato da due persone in sella ad una moto di grossa cilindrata che non gli hanno lasciato scampo. Lupoli è morto poco dopo all’ospedale di Frattamaggiore.

Indagini sull’agguato ad Arzano contro Armando Lupoli

Sul posto dell’agguato i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello Di Cisterna impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento. Indagini in corso. Lupoli fu arrestato l’ultima volta a Sant’Antimo nel 2017: i carabinieri lo sorpresero mentre effettuava uno scambio di droga in un parcheggio.

La successiva perquisizione personale e del veicolo consentì ai militari dell’Arma di rinvenire e sequestrare, nella disponibilità dell’allora 31enne, ulteriori 0,37 grammi di cocaina, materiale vario per il confezionamento delle dosi e la somma di 193 euro, in banconote di vario taglio, ritenuta provento di spaccio.