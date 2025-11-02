PUBBLICITÀ
HomeCronacaChi era Pasquale Nappo, il 18enne morto all’ospedale di Castellammare: era in...
CronacaCronaca localePrimo Piano

Chi era Pasquale Nappo, il 18enne morto all’ospedale di Castellammare: era in piazza con gli amici

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
PUBBLICITÀ

Un bravo ragazzo, studiava e lavorava, giocavamo insieme a calcio». Le parole degli amici di Pasquale Nappo si mescolano al dolore e allo smarrimento, in una domenica che per Scafati e Boscoreale si è tinta di tragedia. Ma accanto ai ricordi affettuosi, c’è anche chi sussurra: «Un agguato così non può essere solo la conseguenza di una lite». Il volto di Pasquale, 18 anni appena, incensurato ma descritto come vicino ad ambienti difficili, resta ora al centro delle indagini. Il ragazzo, nato a Pompei e residente a Scafati, è stato ucciso nella notte del 2 novembre in piazza Pace, a Boscoreale, colpito da uno dei tre proiettili esplosi da un commando di due uomini armati arrivati in scooter.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri del Nucleo investigativo di Torre Annunziata, Pasquale era in compagnia di alcuni amici, alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali. Proprio questa rete di conoscenze potrebbe essere la chiave per capire il movente dell’agguato. Gli investigatori, infatti, non escludono che il vero bersaglio non fosse lui: Pasquale potrebbe essere una vittima accidentale, finita nel mirino di un regolamento di conti che non lo riguardava direttamente. Anche perché il 18enne viveva a Scafati nel quartiere Mariconda, una zona difficile, area di spaccio e controllo da parte delle gang della droga.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati