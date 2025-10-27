Chiara Frattesi: “Geolier è l’amore della mia vita. La gente non mi accettava”

PUBBLICITÀ

La storia d’amore tra Chiara Frattesi e Geolier continua a procedere a gonfie vele. Insieme da oltre un anno, la coppia appare sempre più affiatata e non perde occasione per condividere sui social momenti di quotidiana felicità: selfie teneri, dediche romantiche e frammenti di vita insieme. Se oggi i fan del rapper napoletano, all’anagrafe Emanuele Palumbo, sembrano aver accettato con entusiasmo la sua relazione con Chiara, all’inizio le cose non sono state affatto semplici.

Per la prima volta, la giovane influencer 23enne ha deciso di raccontare su Instagram quanto le critiche ricevute nei primi tempi l’avessero ferita. “All’inizio della mia relazione avevo paura di non riuscire a oltrepassare questo ostacolo che vedevo davanti a me, la gente non mi accettava e non vivevo bene la mia vita in quel periodo, c’erano momenti di sconforto dove volevo solo sparire”, ha confidato Chiara rispondendo a una domanda di un fan.

PUBBLICITÀ

Prima di incontrare Chiara, Geolier aveva avuto una lunga storia con Valeria D’Agostino, musa ispiratrice di molte delle sue canzoni. Quando la relazione con la sorella del calciatore dell’Inter e della Nazionale, Davide Frattesi, è diventata pubblica, le reazioni sui social sono state durissime. Con il tempo, però, Chiara ha imparato a trovare un equilibrio.

“La fortuna è che ho avuto accanto a me la mia famiglia, le mie amiche ed Ema che mi hanno sempre aiutato a superare tutto. Quando avevo bisogno di loro bastava una chiamata ed era tutto passato”, ha spiegato. “Con il tempo ho imparato a non dar retta alle cose scritte sui social, l’importante è il giudizio delle persone accanto a te. Solo chi ti ama e ti conosce (oltre a te stesso) sa che persona sei e quanto vali. Mai abbattersi per le dicerie di cui la gente non sa nulla”.

Oggi, dopo più di un anno insieme, Chiara non ha dubbi: per lei, Geolier è l’amore della vita. “Io ed Ema, anche se non sembrerebbe, siamo molto simili su tante cose. Direi una falsità se dico che andiamo d’amore e d’accordo su tutto, è normale avere dei pensieri diversi o modi di fare diversi, ma credo che nell’amore se si vuole si trova sempre un punto d’incontro”, ha raccontato rispondendo a un’altra domanda su Instagram. “Se mi chiedono di immaginare un futuro senza di lui non lo vedo, è come se fossimo insieme da sempre. Io ho trovato lui e lui ha trovato me”.

Nel corso del suo botta e risposta con i fan, Chiara ha parlato anche del suo legame con il fratello Davide Frattesi, a cui è molto unita: “È una delle persone più importanti della mia vita. I nostri genitori ci hanno insegnato che la famiglia è la cosa più importante di tutte, quella cosa che rimarrà in eterno. Siamo cresciuti con questo insegnamento”. Un racconto sincero e maturo, che mostra una Chiara più consapevole, capace di affrontare le critiche con serenità e di vivere il suo amore con Geolier lontano dai pregiudizi.